Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце получил небольшой пинок под зад – именно это мне и было нужно»

Антонелли доволен прогрессом в последних гонках.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что после неудачи на Гран-при Италии у него состоялся подробный разбор ситуации с инженерами, что помогло ему прибавить и улучшить свои выступления.

«После этапа в Монце у нас состоялась встреча с Боно (Питер Боннингтон, гоночный инженер Антонелли) и инженерами. Можно сказать, что я получил своего рода пинок под зад – и именно это, если честно, мне и было нужно.

Сейчас я вернулся на правильный путь, у меня правильный настрой, я сосредоточен на процессе, основных моментах, стараюсь выступать как можно лучше и все делать правильно. И результаты начали появляться сами собой.

Машина работает очень хорошо, и это обнадеживает. Впереди еще шесть гонок. Мы смогли оторваться от «Феррари» и «Ред Булл», это сейчас важнее всего. Нам нужно хорошо выступать и занять второе место в Кубке конструкторов», – рассказал Антонелли.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет