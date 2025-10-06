Оливер Бермэн о 9-м месте: «Прекрасный уик-энд «Хааса» на трудной трассе»

Бермэн высказался о важнейших очках на «Марина-Бэй».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн положительно оценил девятую позицию по итогам Гран-при Сингапура.

Американская команда, располагающаяся на девятой строчке в Кубке конструкторов, продолжает борьбу с «Заубером », «Астон Мартин » и «Рейсинг Буллз».

«Очень доволен.

Я находился под большим давлением со стороны Нико [Хюлькенберга], который был очень быстрым, и на первом отрезке испытывал серьезные проблемы с балансом. На втором мы улучшили ситуацию и даже нацеливались на восьмое место после медленного пит-стопа Алонсо.

Да, это невероятно важно [для борьбы в Кубке конструкторов]. Я немного разочарован собой, что не сражался чуть активнее за восьмую позицию, но с учетом того, что Фернандо потом оторвался на десять секунд, считаю, обгон с его стороны был вопросом времени.

Считаю, мы провели прекрасный уик-энд на трудной трассе», – подвел итоги британец.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025