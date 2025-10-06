Оливер Бермэн о 9-м месте: «Прекрасный уик-энд «Хааса» на трудной трассе»
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн положительно оценил девятую позицию по итогам Гран-при Сингапура.
Американская команда, располагающаяся на девятой строчке в Кубке конструкторов, продолжает борьбу с «Заубером», «Астон Мартин» и «Рейсинг Буллз».
«Очень доволен.
Я находился под большим давлением со стороны Нико [Хюлькенберга], который был очень быстрым, и на первом отрезке испытывал серьезные проблемы с балансом. На втором мы улучшили ситуацию и даже нацеливались на восьмое место после медленного пит-стопа Алонсо.
Да, это невероятно важно [для борьбы в Кубке конструкторов]. Я немного разочарован собой, что не сражался чуть активнее за восьмую позицию, но с учетом того, что Фернандо потом оторвался на десять секунд, считаю, обгон с его стороны был вопросом времени.
Считаю, мы провели прекрасный уик-энд на трудной трассе», – подвел итоги британец.
