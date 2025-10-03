Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно прибавить в скорости, если мы хотим бороться за место на первом ряду стартовой решетки»

Ферстаппен настроен стать быстрее в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что ему и команде нужно прибавлять в скорости, если они хотят попасть на первый ряд стартовой решетки.

«В целом машина работает примерно так же, как в два последних гоночных уик-энда. У нас нет никаких серьезных проблем. Тем не менее, нам нужно продолжать стараться оптимизировать работу болида.

В общем и целом мы довольны тем, как идут дела, но нам нужно прибавить в скорости, если завтра мы хотим бороться за место на первом ряду стартовой решетки. Хотя нам не надо перерабатывать для этого все настройки болида – и это хорошие новости.

Все дело в деталях – нужно чуть больше сцепления колес с трассой на передней оси, да и на задней тоже. И главное здесь – сохранять шины в рабочем состоянии, потому что даже к концу первого быстрого круга они могут перегреться», – рассказал Ферстаппен.

