Джеймс Воулз о возгорании на болиде Албона: «Температура задних тормозов внезапно превысила 1000 градусов»

Босс «Уильямса» прокомментировал пожар на болиде Албона.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз поделился деталями о возгорании тормозов на машине Алекса Албона во время первой тренировки перед Гран-при Сингапура.

«Все выглядело нормально до десятого поворота на том круге, когда мы позвали его в боксы. Внезапно температура задних тормозов выросла до значений, которые не хочется видеть, а именно – превысила 1000 градусов по Цельсию.

Сложно сказать, в чем именно дело, но это что-то в заднем контуре», – отметил менеджер.

