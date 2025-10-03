Джеймс Воулз о возгорании на болиде Албона: «Температура задних тормозов внезапно превысила 1000 градусов»
Босс «Уильямса» прокомментировал пожар на болиде Албона.
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился деталями о возгорании тормозов на машине Алекса Албона во время первой тренировки перед Гран-при Сингапура.
«Все выглядело нормально до десятого поворота на том круге, когда мы позвали его в боксы. Внезапно температура задних тормозов выросла до значений, которые не хочется видеть, а именно – превысила 1000 градусов по Цельсию.
Сложно сказать, в чем именно дело, но это что-то в заднем контуре», – отметил менеджер.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
