Алекс Албон: «Одна из наших худших пятниц в сезоне. Лучше бы я вообще не вставал с кровати – и то бы лучше подготовился»
Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что день прошел для него крайне неудачно.
«Вероятно, одна из наших худших пятниц в этом сезоне. Я не смог нормально проехать ни одного круга. Лучше бы я вообще не вставал – тогда бы я и то лучше подготовился к завтрашнему дню.
На большинстве трасса такая ситуация не была бы проблемой, но в Сингапуре особенная трасса, а у шин тут очень узкий рабочий диапазон. И если ты не оптимально подготовишь шины на первом круге, то оставшиеся круги отрезка конечно не будут абсолютно бессмысленными, но они тебе ничего не дадут – ты ничему не научишься.
Ты просто будешь терять уверенность в себе при управлении машины, сцепление с трассой начнет исчезать. Вот почему на этой трассе так важно правильно проводить длинные отрезки», – рассказал Албон.
