Алекс Албон: «Одна из наших худших пятниц в сезоне. Лучше бы я вообще не вставал с кровати – и то бы лучше подготовился»

Албон расстроен неудачной пятницей в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что день прошел для него крайне неудачно.

«Вероятно, одна из наших худших пятниц в этом сезоне. Я не смог нормально проехать ни одного круга. Лучше бы я вообще не вставал – тогда бы я и то лучше подготовился к завтрашнему дню.

На большинстве трасса такая ситуация не была бы проблемой, но в Сингапуре особенная трасса, а у шин тут очень узкий рабочий диапазон. И если ты не оптимально подготовишь шины на первом круге, то оставшиеся круги отрезка конечно не будут абсолютно бессмысленными, но они тебе ничего не дадут – ты ничему не научишься.

Ты просто будешь терять уверенность в себе при управлении машины, сцепление с трассой начнет исчезать. Вот почему на этой трассе так важно правильно проводить длинные отрезки», – рассказал Албон.

