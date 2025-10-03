  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Цель – стабильно показывать такой результат»
1

Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Цель – стабильно показывать такой результат»

Антонелли назвал уик-энд в Баку хорошим образцом для следующих гонок.

Пилот «Мерседеса» рассказал, как 4-е место на Гран-при Азербайджана повлияло на его подход к оставшимся гонкам сезона.

«Я нуждался в таком результате, как в Баку. Это как бы изменило импульс и тренд. Очевидно, у меня была отрицательная тенденция – и мне нужен был хороший результат.

Теперь цель заключается в том, чтобы показывать такой результат стабильно и стараться выступать еще лучше.

После гонки в Баку я чувствовал себя раздраженным, ведь я очень хотел попасть на подиум, я был очень близок к этому на протяжении всей гонки.

Но в целом через пару дней после финиша я еще раз проанализировал уик-энд – и думаю, он сложился очень хорошо. С точки зрения подхода и подготовки это хороший образец. Я постараюсь следовать ему в этот уик-энд и на следующих этапах», – сказал Антонелли.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Азербайджана
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер о титуле Ферстаппена: «Даже у Супер-Макса не все получается. Он не способен компенсировать превосходство «Макларена»
7 минут назад
Льюис Хэмилтон об охлаждающем жилете: «Он довольно неудобный. Тело сильно чешется»
17 минут назад
Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
636 минут назад
Карлос Сайнс об условиях в Сингапуре: «Надеюсь, в гонке система охлаждения продержится хотя бы час»
40 минут назад
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен выигрывает в «Ф-1» – почему бы ему не побеждать в GT3? Я не удивлен»
46 минут назад
У Албона загорелись тормоза в 1-й практике Гран-при Сингапура
сегодня, 09:55Видео
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
14сегодня, 09:15
Юки Цунода: «Когда говорю с Мекьесом, чувствую, будто я в «Рейсинг Буллз» – только логотип другой!»
4сегодня, 09:15
Валттери Боттас: «Никогда не рассматривал «Альпин» как серьезный вариант»
3сегодня, 08:54
Ландо Норрис: «Ферстаппен будет быстр во многих оставшихся гонках»
1сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото