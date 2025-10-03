Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Цель – стабильно показывать такой результат»

Антонелли назвал уик-энд в Баку хорошим образцом для следующих гонок.

Пилот «Мерседеса » рассказал, как 4-е место на Гран-при Азербайджана повлияло на его подход к оставшимся гонкам сезона.

«Я нуждался в таком результате, как в Баку. Это как бы изменило импульс и тренд. Очевидно, у меня была отрицательная тенденция – и мне нужен был хороший результат.

Теперь цель заключается в том, чтобы показывать такой результат стабильно и стараться выступать еще лучше.

После гонки в Баку я чувствовал себя раздраженным, ведь я очень хотел попасть на подиум, я был очень близок к этому на протяжении всей гонки.

Но в целом через пару дней после финиша я еще раз проанализировал уик-энд – и думаю, он сложился очень хорошо. С точки зрения подхода и подготовки это хороший образец. Я постараюсь следовать ему в этот уик-энд и на следующих этапах», – сказал Антонелли .

