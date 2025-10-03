Ландо Норрис: «Ферстаппен будет быстр во многих оставшихся гонках»

Норрис высказался о борьбе за титул в 2025-м.

Пилот «Макларена » оценил роль Макса Ферстаппена в борьбе за титул.

В вопросе, который задали Ландо , предполагалось, что гонщик «Ред Булл» высокими позициями может отобрать несколько очков у лидера чемпионата Оскара Пиастри .

«Это бы облегчило мне жизнь, если бы я всегда финишировал первым, а Оскар – третьим. Но это не так. Поэтому трудно сказать.

Я думаю, в Баку нам хватало темпа для победы – но одержать ее нам не удалось. Вряд ли мы могли взять поул, но вот шанс побороться с Максом был. В Монце же «Ред Булл» оказался слишком быстр для нас.

Если впереди будут еще гонки, где они окажутся чересчур быстрыми, что очень вероятно, то… В прошлом году Макс квалифицировался в одной десятой позади меня: даже когда мы доминировали, он был позади всего в одной десятой.

Мне кажется, он будет быстр во многих оставшихся гонках. Мы отправимся в Вегас, на еще одну трассу с низким уровнем прижимной силы, где мы вряд ли хорошо выступим.

Поэтому я считаю, что у Макса все еще есть шанс. Мы знаем, что «Ред Булл » все еще в борьбе. Но пока мы концентрируемся на себе… я постараюсь добиться максимально возможного результата, будь то в субботу или в воскресенье», – сказал Норрис.

