Ландо Норрис: «Ферстаппен будет быстр во многих оставшихся гонках»
Пилот «Макларена» оценил роль Макса Ферстаппена в борьбе за титул.
В вопросе, который задали Ландо, предполагалось, что гонщик «Ред Булл» высокими позициями может отобрать несколько очков у лидера чемпионата Оскара Пиастри.
«Это бы облегчило мне жизнь, если бы я всегда финишировал первым, а Оскар – третьим. Но это не так. Поэтому трудно сказать.
Я думаю, в Баку нам хватало темпа для победы – но одержать ее нам не удалось. Вряд ли мы могли взять поул, но вот шанс побороться с Максом был. В Монце же «Ред Булл» оказался слишком быстр для нас.
Если впереди будут еще гонки, где они окажутся чересчур быстрыми, что очень вероятно, то… В прошлом году Макс квалифицировался в одной десятой позади меня: даже когда мы доминировали, он был позади всего в одной десятой.
Мне кажется, он будет быстр во многих оставшихся гонках. Мы отправимся в Вегас, на еще одну трассу с низким уровнем прижимной силы, где мы вряд ли хорошо выступим.
Поэтому я считаю, что у Макса все еще есть шанс. Мы знаем, что «Ред Булл» все еще в борьбе. Но пока мы концентрируемся на себе… я постараюсь добиться максимально возможного результата, будь то в субботу или в воскресенье», – сказал Норрис.
