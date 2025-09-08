Джордж Расселл о 5-м месте: «Не думаю, что мог финишировать выше»

Расселл доволен гонкой в Монце.

Пилот «Мерседеса » высказался о пятом месте на Гран-при Италии.

«Мы думали, что окажемся в 0,2 секунды позади «Феррари» и чуть дальше от остальных [лидеров]. Я был вполне доволен – не думаю, что мы могли финишировать выше.

Было очень трудно догнать Шарля [Леклера ]. «Феррари » была очень быстрой на прямых. Если бы мне удалось пройти его, то все могло бы сложиться немного иначе. Очевидно, этого не произошло.

Первые круги выдались довольно напряженными, болид заслужил финишировать на пятом месте. Жаль, что уступили «Феррари» несколько очков в командном зачете, но я вполне доволен результатами гонки», – отметил Расселл .

