Юки Цунода: «В Монце у меня другая спецификация днища»

Цунода раскрыл разницу между болидами «Ред Булл» в Монце.

Пилот «Ред Булл » рассказал, что его болид несколько отличается от машины Макса Ферстаппена на Гран-при Италии .

«По правде говоря, в этот уик-энд мы используем разные спецификации днища. Машина, вероятно, все еще не быстрая, мы стремимся добиться максимально возможного прогресса за счет обновлений. Это… я уже был в такой ситуации до этапа в Спа. Я легко могу это принять.

Там не такая большая разница. Я бы сказал, что она заключается в паре деталей – но знаете, при такой плотной борьбе детали многое решают.

В любом случае моей задачей был проход в третий сегмент, так что все хорошо», – сказал Цунода .

