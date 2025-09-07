Юки Цунода: «В Монце у меня другая спецификация днища»
Цунода раскрыл разницу между болидами «Ред Булл» в Монце.
Пилот «Ред Булл» рассказал, что его болид несколько отличается от машины Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
«По правде говоря, в этот уик-энд мы используем разные спецификации днища. Машина, вероятно, все еще не быстрая, мы стремимся добиться максимально возможного прогресса за счет обновлений. Это… я уже был в такой ситуации до этапа в Спа. Я легко могу это принять.
Там не такая большая разница. Я бы сказал, что она заключается в паре деталей – но знаете, при такой плотной борьбе детали многое решают.
В любом случае моей задачей был проход в третий сегмент, так что все хорошо», – сказал Цунода.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
