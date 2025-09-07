Лоран Мекьес: «Макларен» сильнее в гоночных условиях»
В «Ред Булл» оценили шансы на победу в Монце.
Руководитель «Ред Булл» поделился ожиданиями от Гран-при Италии, после того как Макс Ферстаппен взял поул.
«В этот раз мы стартуем впереди «Макларена» – посмотрим, хватит ли нам темпа, чтобы побороться с ними.
Они сильнее в гоночных условиях, сильнее в квалификации. Каждую гонку нам приходится искать способ, чтобы сократить отставание. Мы используем немного другой уровень сопротивления. Посмотрим на ситуацию с шинами», – сказал Мекьес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
