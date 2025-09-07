Лоран Мекьес: «Макларен» сильнее в гоночных условиях»

В «Ред Булл» оценили шансы на победу в Монце.

Руководитель «Ред Булл » поделился ожиданиями от Гран-при Италии , после того как Макс Ферстаппен взял поул.

«В этот раз мы стартуем впереди «Макларена » – посмотрим, хватит ли нам темпа, чтобы побороться с ними.

Они сильнее в гоночных условиях, сильнее в квалификации. Каждую гонку нам приходится искать способ, чтобы сократить отставание. Мы используем немного другой уровень сопротивления. Посмотрим на ситуацию с шинами», – сказал Мекьес.

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?

