Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, в гонке не будет DRS-паровозика»

Хэмилтон поделился ожиданиями от гонки в Монце.

Пилот «Феррари» рассказал о сильных сторонах болида перед стартом Гран-при Италии . Британец начнет гонку 10-м из-за штрафа в виде потери 5 позиций.

«Что ж, очевидно, из-за штрафа и плотности в пелотоне будет трудно обогнать тех, кто впереди меня. Но у нас хорошая скорость на прямых, так что я очень надеюсь, что смогу отыграть несколько позиций. Я должен это сделать.

Вероятно, нужно провести хороший старт, хороший первый круг и использовать хорошую стратегию. Посмотрим, что можно сделать, чтобы прорваться вперед – если это возможно.

Мы быстры на прямых, но в среднем секторе теряем 0,3-0,4 секунды и еще пару десятых в последнем секторе. Нам не хватает прижимной силы, но мы быстры на прямых. Если мы делали упор на более загруженное антикрыло, то почему-то теряли эффективность. Нынешняя нагрузка оптимальна.

Надеюсь, в гонке не будет DRS-паровозика», – сказал Хэмилтон .

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?

