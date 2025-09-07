  • Спортс
1

Стефано Доменикали о будущем Гран-при Италии: «Говорили, что от Европы нельзя требовать инвестиций. Венгрия показала обратное»

В «Ф-1» ответили на вопрос о будущем Гран-при Италии.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о том, сохранит ли этап в Монце место в будущих календарях серии.

В частности, от трассы требуется заметное обновление. На автодроме уже переложили асфальт, создали несколько подземных переходов для лучшего перемещения, произвели дренажные работы и реконструкцию прилегающих территорий.

«Сейчас «Монца» движется в среднем темпе – нужен шаг вперед. Многие утверждали, что Европа – это не то место, от которого нужно требовать инвестиций, но Венгрия наглядно продемонстрировала обратное, достигнув выдающихся результатов всего за год.

Если за трассой стоит страна, которая верит в «Формулу-1» как бизнес, узнаваемость и возможность для роста туризма, то я уверен, что нет никаких оправданий – все возможно.

Некоторые работы уже были проведены, как в случае с подземными переходами, но теперь нужно позаботиться о фанатах, об активных участниках Гран-при», – отметил Доменикали.

Стефано Доменикали: «Интерес к проведению Гран-при проявляют в Португалии, Турции, на «Хоккенхаймринге»
  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoСтефано Доменикали
Гран-при Италии
