Жак Вильнев: «Аджар перейдет в «Ред Булл». Никаких сомнений»

Вильнев уверен, что Аджар станет пилотом «Ред Булл».

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о будущем пилота «Рейсинг Буллз » Изака Аджара .

«Он перейдет в «Ред Булл». Никаких сомнений. Иначе и быть не может.

Его готовят к «Ред Булл». Гельмут Марко посадил его в младшую команду, чтобы посмотреть, как он справится с «Ф-1». И он выступает лучше, чем любой другой юниор и, если не считать Макса [Ферстаппена], пилот «Ред Булл».

В любом случае не ему решать, куда он отправится. Он пилот «Ред Булл ». Они решают, где он будет выступать. Единственный, кого нельзя понизить, – Макс. У него совершенно другой контракт», – сказал Вильнев.

