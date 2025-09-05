Жак Вильнев: «Аджар перейдет в «Ред Булл». Никаких сомнений»
Вильнев уверен, что Аджар станет пилотом «Ред Булл».
Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о будущем пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара.
«Он перейдет в «Ред Булл». Никаких сомнений. Иначе и быть не может.
Его готовят к «Ред Булл». Гельмут Марко посадил его в младшую команду, чтобы посмотреть, как он справится с «Ф-1». И он выступает лучше, чем любой другой юниор и, если не считать Макса [Ферстаппена], пилот «Ред Булл».
В любом случае не ему решать, куда он отправится. Он пилот «Ред Булл». Они решают, где он будет выступать. Единственный, кого нельзя понизить, – Макс. У него совершенно другой контракт», – сказал Вильнев.
17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости