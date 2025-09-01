Макс Ферстаппен дал совет Норрису: «Нужно продолжать работать и стремиться побеждать, все просто»

Ферстаппен советует Норрису не сдаваться после неудачи в Зандворте.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен считает, что Ландо Норрис сохраняет шансы на победу в чемпионате даже после схода на Гран-при Нидерландов.

Из-за того, что Норрис не добрался до финиша, а Пиастри выиграл гонку, отрыв в общем зачете вырос до 34 очков – и многие посчитали, что борьбу за титул можно считать законченной.

«В такой ситуации ты ни на что не можешь повлиять. Так что нужно просто продолжать работать и стремиться побеждать. Все просто.

Особенно когда речь идет о борьбе с напарником – где у тебя есть такая же машина и такие же возможности. Мне кажется, что в борьбе гонщиков из разных команд все бывает немного сложнее.

В любом случае, впереди еще достаточно гонок, в которых можно перевернуть ситуацию. Как сказал Оскар Пиастри после гонки, никто не знает, возникнет на твоей машине механическая поломка или нет, ты никак не можешь на это повлиять.

Так что да, Для Ландо Норриса это не самая оптимальная ситуация, но до конца сезона еще много гонок, в которых он либо сможет перевернуть ситуацию, либо нет. Время покажет», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?