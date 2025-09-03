  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Перед стартом сезона Антонелли проехал на тестах 10 тыс. км, Аджар – 500 км»
13

Гельмут Марко: «Перед стартом сезона Антонелли проехал на тестах 10 тыс. км, Аджар – 500 км»

В «Ред Булл» сравнили накат Антонелли и Аджара на старте сезона-2025.

На фоне обсуждений потенциального повышения Изака Аджара в «Ред Булл» консультант команды Гельмут Марко сопоставил франко-алжирца и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

«В «Мерседесе» обкатывали Антонелли днем и ночью на болиде 2022 года. К началу года он проехал на тестах 10 тыс. км – в то время как Аджар едва набрал 500 км», – отметил Марко.  

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoИзак Аджар
logoРейсинг Буллз
logoГельмут Марко
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон: «Можно сократить гонку в Сингапуре, но не в Монце или Спа»
2 минуты назад
Льюис Хэмилтон о потере 5 позиций в Монце: «Был по-настоящему шокирован штрафом»
130 минут назад
Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»
4253 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Трудных сезонов было много. Чем тяжелее, тем больше растешь»
3сегодня, 14:03
Стролл опроверг слухи о желании завершить карьеру в 2023-2024 годах
1сегодня, 13:35
Фернандо Алонсо: «Пиастри и Норрис выступают невероятно здорово. Ландо не повезло, но впереди много гонок»
сегодня, 13:19
Алекс Албон: «У гонщика есть своя версия правил в каком-то роде. Лоусон виноват в аварии с Сайнсом – мне было очевидно»
3сегодня, 13:03
Жак Вильнев: «Леклер начинает осознавать, что никогда не станет чемпионом мира»
3сегодня, 12:42
Изак Аджар: «По-прежнему не готов к «Ред Булл» сейчас. В 2026-м – другой вопрос, не будет разговоров о втором болиде»
4сегодня, 12:22
Михаил Алешин: «Если у Херты есть контракт боевого пилота «Ф-1» на 2027-й, это не спасет в случае провала в «Ф-2»
сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото