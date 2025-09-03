Гельмут Марко: «Перед стартом сезона Антонелли проехал на тестах 10 тыс. км, Аджар – 500 км»

В «Ред Булл» сравнили накат Антонелли и Аджара на старте сезона-2025.

На фоне обсуждений потенциального повышения Изака Аджара в «Ред Булл » консультант команды Гельмут Марко сопоставил франко-алжирца и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса ».

«В «Мерседесе» обкатывали Антонелли днем и ночью на болиде 2022 года. К началу года он проехал на тестах 10 тыс. км – в то время как Аджар едва набрал 500 км», – отметил Марко.

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре

