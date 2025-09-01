Льюис Хэмилтон: «Феррари» движется в правильном направлении»
Пилот «Феррари» отреагировал на итоги Гран-при Нидерландов, где не добрался до финиша из-за аварии.
«Трудно принять такой результат, но, продолжая двигаться вперед, я концентрируюсь на множестве позитивных моментов. Благодаря новому подходу удалось многое улучшить, а внесенные изменения определенно помогли добиться прогресса.
Хотя мы все еще не в том положении, в котором хотели бы оказаться, я уверен, что мы движемся в правильном направлении. Обращаюсь к моей невероятной команде: я сделаю все возможное, чтобы вернуть потерянные очки. Моя решимость бороться за нас непоколебима.
Теперь нас ждет Монца, где нас будут ждать страстные тифози – не терпится всех там увидеть», – написал Хэмилтон.
