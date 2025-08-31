Фредерик Вассер: «Антонелли подошел, чтобы извиниться перед Леклером. Ценю это»

Антонелли извинился перед Леклером, отметили в «Феррари».

Руководитель «Феррари» рассказал, что пилот «Мерседеса » Кими Антонелли лично извинился за аварию с Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов .

В результате инцидента монегаск сошел, а итальянец получил 10-секундный штраф.

«Он подошел, чтобы извиться перед Шарлем. Шарля не было – но он подошел ко мне. Честно, я ценю это. В Зандворте непросто обгонять. Это значит, что приходится рисковать. Он рискнул и ошибся», – сказал Вассер .

