Фредерик Вассер: «Антонелли подошел, чтобы извиниться перед Леклером. Ценю это»
Антонелли извинился перед Леклером, отметили в «Феррари».
Руководитель «Феррари» рассказал, что пилот «Мерседеса» Кими Антонелли лично извинился за аварию с Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов.
В результате инцидента монегаск сошел, а итальянец получил 10-секундный штраф.
«Он подошел, чтобы извиться перед Шарлем. Шарля не было – но он подошел ко мне. Честно, я ценю это. В Зандворте непросто обгонять. Это значит, что приходится рисковать. Он рискнул и ошибся», – сказал Вассер.
«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
