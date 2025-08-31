Кими Антонелли о контакте с Леклером: «В следующий раз подумаю дважды, прежде чем пойти на обгон»
Пилот «Мерседеса» прокомментировал контакт с Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов, в результате которого гонщик «Феррари» сошел с дистанции.
За инцидент Антонелли получил 10-секундный штраф.
«Я пошел на этот маневр, потому что на этой трассе трудно обгонять. Чем больше кругов ты проезжаешь, находясь в грязном воздухе, тем больше это бьет по шинам и темпу. Я пошел на этот маневр – но это оказалось перебором.
Теперь я пытаюсь переосмыслить эту ситуацию. Я просто стараюсь отпустить произошедшее – но этого недостаточно. Очевидно, мне жаль Леклера. В следующий раз я подумаю дважды, прежде чем пойти на обгон – если только не буду на 100% уверен в том, что справлюсь», – высказался Антонелли.
