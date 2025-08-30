Макс Ферстаппен: «Вполне доволен третьим местом. «Макларены» очень быстры»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, отметил, что удовлетворен результатом, учитывая преимущество в скорости у «Макларена».
«Этот уик-энд складывался для нас непросто, но именно в квалификации ощущения за рулем болида были пока лучшими за весь уик-энд.
Я вполне доволен третьим местом на стартовой решетке. Болельщики на трибунах создают потрясающую энергетику, видеть переполненные оранжевые трибуны – это всегда здорово.
«Макларены» очень быстры, так что для нас важно сосредоточиться на своей гонке. Тем не менее, мы сделали неплохой шаг вперед, и я надеюсь, что в гонке мы сможем продолжить в том же духе», – рассказал Ферстаппен.
