Макс Ферстаппен: «Вполне доволен третьим местом. «Макларены» очень быстры»

Ферстаппен доволен третьим местом в квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , отметил, что удовлетворен результатом, учитывая преимущество в скорости у «Макларена ».

«Этот уик-энд складывался для нас непросто, но именно в квалификации ощущения за рулем болида были пока лучшими за весь уик-энд.

Я вполне доволен третьим местом на стартовой решетке. Болельщики на трибунах создают потрясающую энергетику, видеть переполненные оранжевые трибуны – это всегда здорово.

«Макларены» очень быстры, так что для нас важно сосредоточиться на своей гонке. Тем не менее, мы сделали неплохой шаг вперед, и я надеюсь, что в гонке мы сможем продолжить в том же духе», – рассказал Ферстаппен.

