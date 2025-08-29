Макс Ферстаппен: «Попасть в топ-5 будет сложно. Не жду больших изменений»

Ферстаппен рассказал о настрое после пятничных практик в Зандворте .

Пилот «Ред Булл » прокомментировал итоги второй тренировки Гран-при Нидерландов, где показал пятое время.

«Думаю, попасть в первую пятерку будет сложно. Основная проблема – недостаточная поворачиваемость. В среднем секторе много длинных поворотов, так что это не очень здорово. У меня все те же проблемы, и мы вновь многое испробовали – но, похоже, ничего не меняется.

За ночь мы посмотрим, получится ли найти темп, но я не жду больших изменений. Мне кажется, это просто сложно. Кроме того, вероятно, конфигурация трассы не особо подходит нашей машине с учетом ее проблем», – сказал Ферстаппен .

