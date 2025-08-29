Гельмут Марко: «Ред Булл» пока не нашел баланс, «Астон Мартин» на удивление силен»

Марко выделил проблемы «Ред Булл» и сюрприз от «Астон Мартин».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказался о раскладе сил после первых сессий свободных заездов на Гран-при Нидерландов.

«[Пятничные практики сложились] лучше, чем в Венгрии, но это несложно. Пока мы не нашли правильный баланс. Но чем жестче состав покрышек, чем проще для нас, как мы показали на последних длинных отрезках.

Однако «Астон Мартин» на удивление силен, «Мерседес » более или менее на равных. «Феррари », похоже, испытывает больше трудностей. «Макларен » недосягаем, а позади него может завязаться битва между «Астон Мартин», «Мерседесом» и нами», – отметил австриец в эфире немецкого Sky.

