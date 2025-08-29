Тото Вольфф о новом контракте Расселла: «Это формальность»

В «Мерседесе» сообщили, что новая сделка с Расселлом не станет проблемой.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поведал, как продвигаются переговоры с Джорджем Расселлом по новому контракту.

«Джордж является пилотом «Мерседеса» с тех пор, как он был юниором, его дела ведет «Мерседес», и мы хорошо понимаем, чего ожидаем друг от друга, чего хотим.

Это формальность, но в то же время важно обсудить самые мелкие детали. Как нам раскрыть весь потенциал Джорджа? Что нужно оптимизировать, если речь о маркетинговых обязательствах, к примеру? Мы не обсуждаем количество маркетинговых дней – просто говорим о структуре, которая позволила бы ему выступать как можно лучше.

Подобные вещи мы не обсуждали летом, поскольку посчитали, что нужно немного отдохнуть друг от друга, но мы уже возобновили переговоры», – сказал Тото на Гран-при Нидерландов .

