Жак Вильнев: «В «Феррари» нулевая химия, Хэмилтон и инженер словно на разных планетах»

Вильнев не видит химии между Хэмилтоном и «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев проанализировал трудности, которые испытывает в новой команде Льюис Хэмилтон, а также отсутствие прогресса в «Феррари ».

«Они не получают то, на что подписывались – отсюда разочарование с обеих сторон. Как со стороны команды, так и со стороны Льюиса, ведь у него нет той машины, которую он хочет.

Он не чувствует, что команда его поддерживает. Команда не особо чувствует, что Льюис с ними. Все не складывается, и это слышно по радиопереговорам с его инженером в гонках. Никакой химии нет. Они словно на разных планетах.

Но то же относится к Леклеру и его инженеру. Что-то странное происходит в этой команде, она не движется в нужном направлении.

Когда слушаешь интервью Льюиса, он не выглядит воодушевленным. Не кажется, что он верит в свои слова. Как будто не хочет идти на работу. Очень и очень странно.

Впереди сезон-2026. Он знает, что будет новый год. В этом сезоне все кончено. Он сосредоточен на 2026-м, но для этого нужно чувствовать, что машина – твоя, что команда – твоя.

Если нет химии, в чем смысл? Химия проявляется даже по ходу трудного сезона. Вот когда выстраиваются отношения – когда тебе тяжело. Когда легко, химия не нужна.

Но, похоже, никакой химии в команде нет – ни между Льюисом и его инженером, ни в целом в команде. Это относится и к отношениям между Леклером и его инженером, и, пожалуй, к отношениям инженеров друг с другом. Химии нет.

Это одна из самых больших команд, есть два прекрасных пилота – почему нет прогресса? Есть все инструменты, все необходимое. Значит, дело в людях, в том факте, что химия нулевая», – произнес эксперт в эфире Sky Sports на Гран-при Нидерландов .

