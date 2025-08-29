  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «В «Феррари» нулевая химия, Хэмилтон и инженер словно на разных планетах»
4

Жак Вильнев: «В «Феррари» нулевая химия, Хэмилтон и инженер словно на разных планетах»

Вильнев не видит химии между Хэмилтоном и «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев проанализировал трудности, которые испытывает в новой команде Льюис Хэмилтон, а также отсутствие прогресса в «Феррари».

«Они не получают то, на что подписывались – отсюда разочарование с обеих сторон. Как со стороны команды, так и со стороны Льюиса, ведь у него нет той машины, которую он хочет.

Он не чувствует, что команда его поддерживает. Команда не особо чувствует, что Льюис с ними. Все не складывается, и это слышно по радиопереговорам с его инженером в гонках. Никакой химии нет. Они словно на разных планетах.

Но то же относится к Леклеру и его инженеру. Что-то странное происходит в этой команде, она не движется в нужном направлении.

Когда слушаешь интервью Льюиса, он не выглядит воодушевленным. Не кажется, что он верит в свои слова. Как будто не хочет идти на работу. Очень и очень странно.

Впереди сезон-2026. Он знает, что будет новый год. В этом сезоне все кончено. Он сосредоточен на 2026-м, но для этого нужно чувствовать, что машина – твоя, что команда – твоя.

Если нет химии, в чем смысл? Химия проявляется даже по ходу трудного сезона. Вот когда выстраиваются отношения – когда тебе тяжело. Когда легко, химия не нужна.

Но, похоже, никакой химии в команде нет – ни между Льюисом и его инженером, ни в целом в команде. Это относится и к отношениям между Леклером и его инженером, и, пожалуй, к отношениям инженеров друг с другом. Химии нет.

Это одна из самых больших команд, есть два прекрасных пилота – почему нет прогресса? Есть все инструменты, все необходимое. Значит, дело в людях, в том факте, что химия нулевая», – произнес эксперт в эфире Sky Sports на Гран-при Нидерландов.

Берни Экклстоун: «Хэмилтону надо уйти из «Ф-1» после 2025-го и гордиться достигнутым»

Льюис Хэмилтон: «Нужно напоминать себе, что мы должны получать удовольствие от гонок и работы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЖак Вильнев
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Нидерландов
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Сын Рубенса Баррикелло продолжит карьеру в «Формуле-3»
2сегодня, 19:40
Алекс Палоу ответил на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»: «Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал»
1сегодня, 19:22
Шарль Леклер: «Если суммировать, то это очень, очень, очень, очень тяжелая пятница»
3сегодня, 18:57
Колтон Херта ведет переговоры с несколькими командами «Формулы-2» (Racer)
2сегодня, 18:37
Кими Антонелли: «Работа еще осталась, но в «Мерседесе» знают, как можно улучшить темп»
сегодня, 18:29
Алекс Албон: «Я был бы не против дождя в квалификации»
2сегодня, 18:21
Джордж Расселл: «Мерседес» не настолько близок к лидерам, как хотелось бы»
сегодня, 18:17
Карлос Сайнс: «Надеюсь, в квалификации у «Уильямса» будет шанс попасть в топ-10»
1сегодня, 18:10
Льюис Хэмилтон: «Болид ведет себя не так, как нужно. Он непредсказуем»
1сегодня, 17:50
Гельмут Марко: «Ред Булл» в сентябре или октябре определится с составом на 2026-й»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото