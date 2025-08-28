Берни Экклстоун: «Хэмилтону надо уйти из «Ф-1» после 2025-го и гордиться достигнутым»

Экклстоун вновь призвал Хэмилтона завершить карьеру.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал единственный способ для Льюиса Хэмилтона избавиться от проблем в «Феррари ».

«Он прекрасно себя проявлял, продвинул «Формулу-1» вперед благодаря своему стилю и достижениям.

[После сезона-2025] надо снять перчатки, уйти и гордиться достигнутым.

Дело не в возрасте. Ты устаешь, в жизни появляются другие вещи, не только «Формула-1 ». На мой взгляд, он уже не так сосредоточен. 20 лет – большой срок, и теперь в «Формуле-1» появилось множество молодых пилотов», – заявил Берни.

