Льюис Хэмилтон: «Нужно напоминать себе, что мы должны получать удовольствие от гонок и работы»

Хэмилтон рассказал о настрое на вторую половину чемпионата.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон отметил, что подходит к началу оставшейся части сезона в хорошем настроении и будет стремиться продолжать прогрессировать.

«Думаю, мы добились большого прогресса и движемся в правильном направлении. Мы уже начали оптимизировать работу компонентов, привезенных на этап в Спа, и постепенно должны выжимать из них все больше и больше производительности. Надеюсь, что и в этот уик-энд мы найдем способ прибавить и выжать из машины чуть больше скорости.

Я настроен решительно и предельно мотивирован. Мы будем упорно трудиться, постараемся изменить пару вещей в нашем подходе, и будем получать удовольствие от гонок – ведь в первой половине сезона давление чувствовалось слишком сильно и все это было не слишком приятно. Нужно просто напоминать себе, что мы любим то, чем занимаемся, что мы должны действовать вместе, и что мне нужно стараться получать от гонок удовольствие», – рассказал Хэмилтон.

