Андреа Кими Антонелли: «Уменьшение габаритов сделает болиды 2026 года более маневренными и эффективными»

Антонелли поделился впечатлениями от модели болида 2026 года.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что уже дважды работал на симуляторе с моделью болида 2026 года, отметив ряд ключевых изменений в сравнении с текущими машинами.

«Я дважды работал на симуляторе с моделью болида 2026 года, хотя понятно, что параметры двигателя точно пока определить нельзя. И похоже, что новые болиды по своему поведению в динамике будут очень сильно отличаться от нынешних машин.

Изменится вес, а главное и габариты болидов – так что машины станут меньше по размеру, что сделает их заметно более маневренными и эффективными в работе в переменчивых условиях. В этих характеристиках новые болиды сходу будут как минимум не уступать, а то и превосходить машины 2025 года.

Совершенно иначе будет работать и аэродинамика, произойдет частичный возврат к предыдущей концепции болидов с плоским днищем. Так что болиды станут очень подвижными и точными в управлении», – рассказал Антонелли.

