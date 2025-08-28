Гельмут Марко: «Я разговаривал с Пересом по телефону. Серхио определенно способен вернуться на прежний уровень»

Марко верит в возрождение Переса в «Кадиллаке».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко отреагировал на контракт между Серхио Пересом и новой командой «Формулы-1» «Кадиллак».

«Я разговаривал с ним по телефону, и он мотивирован. Если есть мотивация и подходящая машина, он определенно способен вернуться на прежний уровень», – подчеркнул экс-босс пилота.

Макс Ферстаппен о Пересе в «Кадиллаке»: «Когда увидел новости, сразу отправил Чеко сообщение. Рад снова видеть его в «Ф-1»

Алекс Албон: «Плюс для Переса и Боттаса – возвращение со сменой регламента, как в моем случае»