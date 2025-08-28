Макс Ферстаппен о Пересе в «Кадиллаке»: «Когда увидел новости, сразу отправил Чеко сообщение. Рад снова видеть его в «Ф-1»

Ферстаппен рад возвращению Переса в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что поздравил своего бывшего напарника Серхио Переса с возвращением в чемпионат, как только узнал об этом в новостях.

Перес в следующем сезоне будет выступать за «Кадиллак » вместе с Валттери Боттасом.

«Когда я увидел новости, то сразу отправил Чеко сообщение. Я рад снова видеть Чеко в «Формуле-1», он отличный парень. Рад, что он возвращается. Ну а уровень его выступлений будет зависеть от возможностей болида их команды.

Что касается слухов [о возможном переходе Палоу в «Ред Булл »], то я знаю Алекса еще с картинга, и его достижения в «Индикаре» действительно впечатляют. Но никто не сможет сказать, как именно он будет выступать в «Формуле-1». Точно так же, как никто не сможет сказать, как кто-то из нас [гонщиков «Ф-1»] будет выступать в «Индикаре». На мой взгляд, подобные рассуждения – это просто трата времени. Но я рад, что в «Индикаре» Алекс выступает настолько хорошо», – рассказал Ферстаппен.

