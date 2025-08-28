Гельмут Марко отрицает интерес «Ред Булл» к Палоу: «Это неправда»
В «Ред Булл» опровергли слухи о чемпионе «Индикара».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал сообщения о том, что команда якобы заинтересована в приглашении четырехкратного чемпиона «Индикара» Алекса Палоу в пару к Максу Ферстаппену в 2026 году.
«Это неправда», – заявил австриец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kleine Zeitung
