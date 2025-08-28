Ландо Норрис: «Буду благодарен Стелле до конца жизни за этот сезон»

Норрис отметил ключевую роль Стеллы в «Макларене».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал руководителя Андреа Стеллу главным человеком, стоящим за успехом команды в нынешнем году.

«Без вопросов, для меня это [Стелла]. Есть большое количество важных факторов, однако во многом это заслуга Андреа.

Я буду благодарен ему до конца жизни за этот сезон, ведь во многом это его заслуга», – заявил британец перед Гран-при Нидерландов .

