Ландо Норрис: «Буду благодарен Стелле до конца жизни за этот сезон»
Норрис отметил ключевую роль Стеллы в «Макларене».
Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал руководителя Андреа Стеллу главным человеком, стоящим за успехом команды в нынешнем году.
«Без вопросов, для меня это [Стелла]. Есть большое количество важных факторов, однако во многом это заслуга Андреа.
Я буду благодарен ему до конца жизни за этот сезон, ведь во многом это его заслуга», – заявил британец перед Гран-при Нидерландов.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
