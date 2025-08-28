  • Спортс
1

Изак Аджар: «Я должен пробовать разные вещи и стараться учиться – а значит в том числе допускать ошибки. Это нормально»

Аджар не боится допускать ошибки.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал, с каким настроем подходит к старту второй половины сезона.

По словам Аджара, на данный момент его все устраивает и он будет и дальше стараться становиться быстрее, пусть и путем совершения ошибок.

«Нам не нужно обязательно что-то менять в машине. Потому что Лиам Лоусон за две последние гонки заработал восемь очков. То есть машина работает хорошо.

Главная задача – не допускать ошибок. В последний уик-энд у меня была очень хорошая скорость. Да, были некоторые проблемы с надежностью, но в целом мне просто нужно выступать лучше.

Честно говоря, моя цель – продолжать исследовать, пробовать разные вещи. Я здесь не для того чтобы осторожничать. Я должен пробовать делать разные вещи и стараться учиться. А это значит – в том числе допускать ошибки. Потому что это нормально, я новичок», – рассказал Аджар.

Гран-при Нидерландов
