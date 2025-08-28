Серхио Перес: «Ферстаппен первым написал мне после объявления «Кадиллака»
Перес сообщил о поздравлении от Ферстаппена.
Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о том, как другие гонщики отреагировали на возвращение мексиканца в «Формулу-1» в составе «Кадиллака» в 2026 году.
«Меня это удивило. Мне написали многие пилоты.
Похоже, по мне скучали. Я бы сказал, первым был Макс [Ферстаппен]. Макс написал сразу же [после объявления]. Напарники, Гасли, Франко [Колапинто] – они послали мне сообщения.
У нас есть группа, где запостили новость, и было приятно, что моему возвращению рады», – заявил Серхио.
Макс Ферстаппен о Пересе в «Кадиллаке»: «Когда увидел новости, сразу отправил Чеко сообщение. Рад снова видеть его в «Ф-1»
Ральф Шумахер: «Рад за Переса и Боттаса. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в «Кадиллаке»
