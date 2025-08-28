Серхио Перес: «Ферстаппен первым написал мне после объявления «Кадиллака»

Перес сообщил о поздравлении от Ферстаппена.

Бывший пилот «Ред Булл » Серхио Перес высказался о том, как другие гонщики отреагировали на возвращение мексиканца в «Формулу-1» в составе «Кадиллака » в 2026 году.

«Меня это удивило. Мне написали многие пилоты.

Похоже, по мне скучали. Я бы сказал, первым был Макс [Ферстаппен]. Макс написал сразу же [после объявления]. Напарники, Гасли , Франко [Колапинто ] – они послали мне сообщения.

У нас есть группа, где запостили новость, и было приятно, что моему возвращению рады», – заявил Серхио.

