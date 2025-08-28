«Феррари» подтвердила, что Леклер потерял скорость в Венгрии из-за изменений на пит-стопе

Болид Леклера не был сломан на «Хунгароринге».

В «Феррари» разобрались с причинами внезапного падения темпа Шарля Леклера на Гран-при Венгрии .

Монегаск завоевал поул, лидировал на протяжении значительной части дистанции, однако затем начал проигрывать позиции и финишировал четвертым.

Представитель Скудерии подтвердил, что падение скорости связано не с поломкой машины, а с изменениями на заключительном пит-стопе, которые повлияли на баланс.

В «Феррари» не стали делиться подробностями. Как предполагает The Race, речь идет о корректировке давления в шинах и угла атаки переднего антикрыла. Изменения «почти наверняка» были вызваны стремлением сохранить планку под днищем от чрезмерного износа.

Похожую версию предложил пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сразу после гонки.

Джордж Расселл: «Леклер не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным»

«## ### не знаю. Теория Расселла слишком упрощает». Гюнтер Штайнер о падении скорости Леклера в Венгрии