Изак Аджар: «Первый сезон в «Ф-2» обернулся кошмаром. Тогда я подумал, что уже никогда не смогу попасть в «Ф-1»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар поблагодарил Гельмута Марко за оказанную поддержку.
После перехода из «Ф-3» Аджар крайне неудачно провел дебютный сезон в «Формуле-2». Однако Марко решил не избавляться от гонщика, а вместо этого поддержать его. Что в итоге помогло Аджару добиться прогресса и попасть в «Формулу-1».
«Думаю, что талант и скорость от природы были у меня всегда. Я бы не сказал, что за последние три года научился гонять быстрее. Помню, как мой первый сезон в «Формуле-2» в составе «Хайтека» обернулся настоящим кошмаром. И я тогда подумал, что уже никогда не смогу попасть в «Формулу-1».
К счастью, Гельмут Марко меня сильно поддерживал. Он продолжил верить в меня и дал мне второй шанс, которым я воспользовался. Так что помимо психологической устойчивости – ведь в такой ситуации тебе важно не сдаться, – также важны люди вокруг тебя. Люди, которые в тебя верят.
И у меня это было. Вокруг меня были люди, которые в меня верили, и благодаря этому я и смог вернуться», – рассказал Аджар.
