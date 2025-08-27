Серхио Перес о трудностях Хэмилтона: «Порой на адаптацию уходит больше времени, чем обычно. Уверен, Льюис во всем разберется»

Перес высказался о трудностях Хэмилтона в «Феррари».

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес , который вернется в чемпионат в следующем году, поделился мнением о трудностях, которые гонщики порой испытывают в процессе адаптации к новой машине или новой команде.

В качестве примера Перес привел Льюиса Хэмилтона, который проводит свой первый сезон в «Феррари » и сам неоднократно говорил о проблемах, с которыми сталкивается.

«Нынешняя эра, в которой мы сейчас выступаем, с ее машинами с граунд-эффектом, получилась очень непростой. Это видно на примере Льюиса Хэмилтона . Он проделал выдающуюся работу в «Мерседесе», хотя их болид был недостаточно конкурентоспособен. И ему тоже пришлось непросто – ведь он решил сменить команду в конце эры этого регламента, и адаптация к новой машине дается ему не так просто. Но очевидно, что Хэмилтон является фантастическим гонщиком, и я уверен, что он во всем разберется.

Мы довольно часто видели это на примере многих гонщиков. Главная задача пилота – адаптироваться к новой машине, адаптировать стиль пилотажа, и порой на это требуется больше времени, чем обычно. Я всегда довольно быстро адаптировался при переходе к новой эре болидов, так что машины, построенные по новым правилам, я думаю, должны подойти моему стилю пилотажа», – рассказал Перес.

