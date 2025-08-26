Исполнительный директор «Кадиллака»: «Переговоров с Хорнером не было и не планируется»
«Кадиллак» отрицает интерес к Хорнеру.
Исполнительный директор «Кадиллака» в «Формуле-1» Дэн Тоурисс однозначно высказался по поводу слухов об экс-руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.
«Никаких переговоров с Кристианом Хорнером не было и не планируется. Хотел бы официально опровергнуть данный слух.
Мы на 100 процентов поддерживаем и верим в [руководителя «Кадиллака»] Грэма Лоудона», – заявил босс.
«Считаю, что время таких фигур, как Бриаторе, осталось в прошлом». Ральф Шумахер советует «Альпин» пригласить Хорнера
Хуан-Пабло Монтойя: «Если у Хорнера есть шанс вернуться в «Ф-1» – он им воспользуется»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости