Исполнительный директор «Кадиллака»: «Переговоров с Хорнером не было и не планируется»

«Кадиллак» отрицает интерес к Хорнеру.

Исполнительный директор «Кадиллака» в «Формуле-1» Дэн Тоурисс однозначно высказался по поводу слухов об экс-руководителе «Ред Булл » Кристиане Хорнере .

«Никаких переговоров с Кристианом Хорнером не было и не планируется. Хотел бы официально опровергнуть данный слух.

Мы на 100 процентов поддерживаем и верим в [руководителя «Кадиллака »] Грэма Лоудона», – заявил босс.

