  • Серхио Перес: «Верю в превращение «Кадиллака» в команду Америк. Коллектив рассчитывает на поддержку со всего континента»
Серхио Перес: «Верю в превращение «Кадиллака» в команду Америк. Коллектив рассчитывает на поддержку со всего континента»

Перес рассчитывает, что вся Америка поддержит «Кадиллак».

Серхио Перес высказался о подписании многолетнего соглашения с «Кадиллаком» – новой командой «Формулы-1» – с 2026 года.

«С наших первых же переговоров я почувствовал страсть и целеустремленность, которые отличают этот проект. Для меня честь поучаствовать в строительстве команды, которая со временем может побороться за самые высокие позиции.

«Кадиллак» – легендарное имя в американском автоспорте, и помогать в появлении такой фантастической компании в «Формуле-1» – огромная ответственность. Уверен, я могу взять ее на себя. Горжусь тем, что являюсь частью столь амбициозного и значимого проекта с самого начала.

Я очень рад стать частью такого динамичного состава, и, верю, вместе мы сможем превратить команду в настоящего претендента, в команду Америк. Мы рассчитываем на поддержку со всего континента и хотим, чтобы каждый чувствовал гордость», – сообщил мексиканец.

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Мартин Брандл: «Перес и Боттас – прекрасный состав. «Кадиллак» не может позволить себе новичков в первый год»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Кадиллак
logoФормула-1
logoСерхио Перес
