Дэн Тиктум о том, что Хорнера уволили внезапно: «Марко и с пилотами так делал»

Экс-пилот системы «Ред Булл» Тиктум высказался о Хорнере и Марко.

Гонщик «Формулы E » Дэн Тиктум , входивший в молодежные программы «Ред Булл» и «Уильямса», призвал не доверять СМИ, которые в деталях описывают увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийской команды.

В то же время Дэн считает реалистичным версию о том, что босс не знал о решении «Ред Булл» заранее.

«Я просто не верю всему, что читаю в прессе об этом. «Формула-1 » – выгребная яма слухов и всякого дерьма. Я не воспринимаю ничего серьезно, если об этом не сказали обе стороны.

Да, была драма, внезапное увольнение. Думаю ли я, что ему вообще ничего заранее не сказали? Я знаю Гельмута Марко , его репутацию – он и с пилотами так делал. Не считаю это невозможным.

[Хорнер] добился многого в свое время, достиг невероятного. Так что я бы сказал, он окажется на значимой должности где-то еще. Но посмотрим», – порассуждал британец.

