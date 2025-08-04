Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом: «Расклады были бы совсем другими, если бы какие-то вещи сложились иначе в последних гонках»

Пиастри заявил, что его не беспокоит возвращение Норриса.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри, финишировавший вторым на Гран-при Венгрии , ответил на замечание о том, что напарник Ландо Норрис сократил отставание в чемпионате с 22 очков после этапа в Канаде до девяти.

«Самый большой отрыв составлял 23 очка, а за последние почти десять гонок он менялся в пределах десяти баллов. Так что я не так уж сильно переживаю.

Конечно, было бы приятно заработать дополнительные очки, но не думаю, что есть тренд. Одна секунда разницы, и тренд сегодня выглядел бы совершенно не так.

Если бы какие-то вещи сложились иначе в последних нескольких гонках, расклады были бы совсем другими. Но так можно сказать практически про каждую гонку в этом году и про любую битву за титул в истории. Поэтому я вообще не переживаю.

Считаю, темп в первой половине года оказался очень и очень сильным, последние несколько гонок также были хорошими. Есть ощущение, что я провел много сильных этапов, и борьба получилась очень плотной. Ожидаю, что после перерыва так и продолжится», – заявил австралиец.

