Дождь может пойти в конце Гран-при Венгрии

Концовка Гран-при Венгрии может быть дождевой.

Согласно последним данным прогноза, за час до начала гонки в Венгрии дождевой фронт находится приблизительно в 100 км от трассы «Хунгароринг».

При условии сохранения текущих направления и силы ветра, дождь может начаться на «Хунгароринге » приблизительно через два часа и затронуть финальную часть заезда.

