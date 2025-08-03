Дождь может пойти в конце Гран-при Венгрии
Концовка Гран-при Венгрии может быть дождевой.
Согласно последним данным прогноза, за час до начала гонки в Венгрии дождевой фронт находится приблизительно в 100 км от трассы «Хунгароринг».
При условии сохранения текущих направления и силы ветра, дождь может начаться на «Хунгароринге» приблизительно через два часа и затронуть финальную часть заезда.
«Ничего не понимаю в «Ф-1». Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон – 🙈
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
