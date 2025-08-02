Топ-10 квалификации в Венгрии уместились в 0,543 секунды – это рекорд «Ф-1»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заработал поул-позицию в Венгрии.
В третьем сегменте монегаска и гонщика «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, занявшего десятое место, разделили 0,543 секунды.
Квалификация побила рекорд по плотности топ-10. Предыдущий лучший показатель составлял 0,577 секунды в квалификациях к Гран-при Бразилии-2003 и Венгрии-2023.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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