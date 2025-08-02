Топ-10 квалификации в Венгрии уместились в 0,543 секунды – это рекорд «Ф-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заработал поул-позицию в Венгрии.

В третьем сегменте монегаска и гонщика «Рейсинг Буллз » Изака Аджара, занявшего десятое место, разделили 0,543 секунды.

Квалификация побила рекорд по плотности топ-10. Предыдущий лучший показатель составлял 0,577 секунды в квалификациях к Гран-при Бразилии -2003 и Венгрии-2023.

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