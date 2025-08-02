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Топ-10 квалификации в Венгрии уместились в 0,543 секунды – это рекорд «Ф-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заработал поул-позицию в Венгрии.

В третьем сегменте монегаска и гонщика «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, занявшего десятое место, разделили 0,543 секунды.

Квалификация побила рекорд по плотности топ-10. Предыдущий лучший показатель составлял 0,577 секунды в квалификациях к Гран-при Бразилии-2003 и Венгрии-2023.

Гран-при Венгрии-2025. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й

Хэмилтон стал 12-м в квалификации в Венгрии, Леклер принес «Феррари» первый поул в сезоне

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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