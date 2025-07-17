Пато О’Уорд уверен, что Перес вернется в «Ф-1»: «Иначе Серхио бы не тренировался»

О’Уорд сделал прогноз о будущем Переса.

Мексиканский пилот «Индикара » Пато О’Уорд высказался о своем соотечественнике Серхио Пересе и его потенциальном возвращении в «Формулу-1».

«Знаю, что он бы это сделал, ведь уход из «Формулы-1» сложился не так, как он хотел. Он останется кумиром вне зависимости от решения. Не думаю, что это многое поменяет.

Считаю ли я, что он вернется? Да, потому что я уже видел, как он тренируется. Он бы не тренировался, если бы не возвращался», – заявил Пато в интервью ESPN Mexico.

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