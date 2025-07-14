Ферстаппен пропустил стрельбу по тарелочкам с Хорнером, сославшись на расстройство желудка. Позже Макс взял поул в Великобритании (Bild)
Издание Bild поделилось подробностями об увольнении из «Ред Булл» бессменного руководителя Кристиана Хорнера.
Против Хорнера давно были настроены австрийские боссы «Ред Булл», однако британец сохранял поддержку Чалерма Ювидьи, тайского совладельца компании.
Однако в последнее время отношения между Хорнером и Ювидьей дали трещину. 2 июля Кристиан организовал традиционную встречу со стрельбой по тарелочкам в своем имении рядом с Оксфордом. Ювидья был одним из 40 приглашенных лиц, но не приехал.
Кроме того, мероприятие пропустил пилот Макс Ферстаппен, сославшись на расстройство желудка. Предполагаемое недомогание не помешало чемпиону выиграть квалификацию к Гран-при Великобритании, которая прошла 5 июля.
Немецкие журналисты также рассказали о роли советника «Ред Булл» Гельмута Марко. Австриец присутствовал на встрече в Лондоне 8 июля, где спортивный босс компании Оливер Минцлафф сообщил Хорнеру об увольнении. Новость стала шоком для Кристиана.
Минцлафф «неделями» вынашивал идею о разрыве с Хорнером. 7 июля Ювидья и Марк Матешиц, сын сооснователя «Ред Булл» Дитриха Матешица, дали Оливеру зеленый свет – в совещании участвовал и Марко. 9 июля о решении было объявлено официально.
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