Ферстаппен пропустил стрельбу по тарелочкам с Хорнером, сославшись на расстройство желудка. Позже Макс взял поул в Великобритании (Bild)

Ферстаппен и Ювидья не приехали на традиционную встречу с Хорнером 2 июля.

Издание Bild поделилось подробностями об увольнении из «Ред Булл» бессменного руководителя Кристиана Хорнера .

Против Хорнера давно были настроены австрийские боссы «Ред Булл», однако британец сохранял поддержку Чалерма Ювидьи, тайского совладельца компании.

Однако в последнее время отношения между Хорнером и Ювидьей дали трещину. 2 июля Кристиан организовал традиционную встречу со стрельбой по тарелочкам в своем имении рядом с Оксфордом. Ювидья был одним из 40 приглашенных лиц, но не приехал.

Кроме того, мероприятие пропустил пилот Макс Ферстаппен , сославшись на расстройство желудка. Предполагаемое недомогание не помешало чемпиону выиграть квалификацию к Гран-при Великобритании , которая прошла 5 июля.

Немецкие журналисты также рассказали о роли советника «Ред Булл» Гельмута Марко . Австриец присутствовал на встрече в Лондоне 8 июля, где спортивный босс компании Оливер Минцлафф сообщил Хорнеру об увольнении. Новость стала шоком для Кристиана.

Минцлафф «неделями» вынашивал идею о разрыве с Хорнером. 7 июля Ювидья и Марк Матешиц, сын сооснователя «Ред Булл» Дитриха Матешица, дали Оливеру зеленый свет – в совещании участвовал и Марко. 9 июля о решении было объявлено официально.

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