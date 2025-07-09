Берни Экклстоун: «Я не понимаю увольнения Хорнера с немедленным уходом из компании»

Экклстоун удивился увольнению Хорнера из «Ред Булл».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера и то, как информация была подана боссами «Ред Булл».

«Я общался с ним за день до случившегося, в понедельник, и он тогда ничего не знал. Хотя, может и знал, но мне не сказал. Мы нормально общались, обсуждали Макса Ферстаппена. Но он явно ничего не знал, иначе бы сказал мне.

Я знаю то же, что и все. Я видел новости и официальное заявление о его увольнении, причем в рамках немедленной отставки.

И вот увольнения с немедленным уходом из компании я не понимаю. Зачем просить Хорнера уйти прямо сейчас? Будто он кого-то убил, не знаю.

Ситуацию можно понять, когда вы планируете кого-то уволить, то предварительно общаетесь с человеком и в итоге команда выпускает официальное заявление в духе того, что стороны приняли решение прекратить сотрудничество или что-то в этом роде.

Но вот так, прийти и заявить человеку, что он уволен с настоящей минуты – ну, для этого должно быть произойти что-то очень серьезное.

Предположим, в «Ред Булл» были недовольны результатами, и это я могу понять. Это одно дело. Но увольнение сегодняшним днем – это совершенно другая история», – рассказал Экклстоун.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа команды. Что?!