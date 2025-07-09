Берни Экклстоун: «Я не понимаю увольнения Хорнера с немедленным уходом из компании»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера и то, как информация была подана боссами «Ред Булл».
«Я общался с ним за день до случившегося, в понедельник, и он тогда ничего не знал. Хотя, может и знал, но мне не сказал. Мы нормально общались, обсуждали Макса Ферстаппена. Но он явно ничего не знал, иначе бы сказал мне.
Я знаю то же, что и все. Я видел новости и официальное заявление о его увольнении, причем в рамках немедленной отставки.
И вот увольнения с немедленным уходом из компании я не понимаю. Зачем просить Хорнера уйти прямо сейчас? Будто он кого-то убил, не знаю.
Ситуацию можно понять, когда вы планируете кого-то уволить, то предварительно общаетесь с человеком и в итоге команда выпускает официальное заявление в духе того, что стороны приняли решение прекратить сотрудничество или что-то в этом роде.
Но вот так, прийти и заявить человеку, что он уволен с настоящей минуты – ну, для этого должно быть произойти что-то очень серьезное.
Предположим, в «Ред Булл» были недовольны результатами, и это я могу понять. Это одно дело. Но увольнение сегодняшним днем – это совершенно другая история», – рассказал Экклстоун.
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