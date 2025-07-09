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Фернандо Алонсо: «Любой, кто говорит, что именно гонщик принимает решения по стратегии в подобных условиях, несет чушь»

Алонсо недоволен тактикой команды.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что его команда плохо отработала Гран-при Великобритании с точки зрения стратегии и реакции на меняющиеся погодные условия.

«Гонка получилась очень тяжелой, а для нас она обернулась упущенной возможностью. Очевидно, что я недоволен. Мы стартовали седьмыми, а финишировали девятыми – значит, мы что-то сделали не так.

И получается, что в подобных ситуациях на половине боксов Стролла действуют более точно. И в этот раз они тоже сработали хорошо. По сути, Ланс дважды успел побывать в боксах до того, как я совершил свой первый пит-стоп, что в какой-то момент подняло его на третью позицию.

Вот почему мне порой трудно понять, как так получается. Ведь мы (гоночная бригада Алонсо) получаем все данные и со второй машины. И если эта машина оказывается на третьей позиции, я не понимаю, почему мы не используем их данные.

Мне хватает опыта, но не хватает данных. Когда команда зовет меня в боксы – я туда еду. Я могу сообщать команде о состоянии трассы, но не более того. И любой, кто говорит о том, что именно гонщик принимает решения по стратегии в подобных условиях, несет полную чушь.

С учетом всей получаемой информации о параметрах машины, в таких гонках все решает анализ данных. Да, правильно подгадать момент для первого пит-стопа было трудно, я все понимаю. При этом Хэмилтон, Расселл, Гасли, Сайнс и я поехали в боксы на одном круге.

В тот момент мы вели борьбу за 5-6-7 места, решиться на риск было трудно. И выехав из боксов мы оказались позади Окона, Стролла, Хюлькенберга. Многие соперники лучше нас сработали на первом пит-стопе.

Ну а что касается второго пит-стопа – я был вообще первым, кто перешел на слики. В команде считали, что с учетом состояния трассы промежуточные шины будут слишком быстро остывать, и что нужно ехать в боксы. И я на этом снова потерял 25 секунд. Так что да, это разочаровывает», – рассказал Алонсо.

27 удивительных фактов о первом подиуме Хюлькенберга. Чудо, вошедшее в историю💚

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoЛанс Стролл
logoФернандо Алонсо
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Гран-при Великобритании
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