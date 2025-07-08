Журналист RN365 Паркс: «Буду поражен, если Колапинто останется в «Альпин» в Бельгии. Слышал, Франко сжег сцепление во второй раз за сезон»

Колапинто рискует покинуть «Альпин» после схода в Великобритании.

Редактор RacingNews365 Иэн Паркс поделился слухами о причине схода Франко Колапинто на Гран-при Великобритании и предположил, что аргентинец провел свою последнюю гонку за «Альпин».

«Как сообщила «Альпин», Франко очень рано сошел из-за проблем с трансмиссией.

Я слышал разговоры в паддоке, что на самом деле он сжег сцепление – уже во второй раз в этом сезоне. Если верить слухам, это огромная фундаментальная ошибка для любого пилота. Ты делаешь это один раз, но дважды… Думаю, мы скорее всего увидим другого гонщика в этой машине.

Буду поражен, если Франко Колапинто останется в этом болиде в Бельгии , правда», – сказал журналист.

Этап в Спа пройдет 25-27 июля.

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