Норрис получил второй шрам на носу из-за свалившегося на него фотографа во время празднования победы

Норрис получил нечаянный удар по лицу после выигранной гонки.

Пилот «Макларена » выиграл Гран-при Великобритании , после чего отправился поприветствовать домашние трибуны. В этот момент фотограф, находившийся на пит-уолл, потерял равновесие и свалился, в результате чего гонщика ударило по лицу своим же трофеем за первое место.

Фотограф немедленно извинился, а Ландо Норрис, хотя и испытывал видимый дискомфорт, избежал серьезных повреждений.

Позже выяснилось, что результатом инцидента стал второй шрам на носу Ландо. Британец получил первый во время тусовки в Амстердаме в прошлом году.

«Вот как я за вас боролся», – пошутил Норрис о новом шраме, обращаясь в видео к своим фанатам.

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Фото: Motorsport Week