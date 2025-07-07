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Норрис получил второй шрам на носу из-за свалившегося на него фотографа во время празднования победы

Норрис получил нечаянный удар по лицу после выигранной гонки.

Пилот «Макларена» выиграл Гран-при Великобритании, после чего отправился поприветствовать домашние трибуны. В этот момент фотограф, находившийся на пит-уолл, потерял равновесие и свалился, в результате чего гонщика ударило по лицу своим же трофеем за первое место.

Фотограф немедленно извинился, а Ландо Норрис, хотя и испытывал видимый дискомфорт, избежал серьезных повреждений.

Позже выяснилось, что результатом инцидента стал второй шрам на носу Ландо. Британец получил первый во время тусовки в Амстердаме в прошлом году.

«Вот как я за вас боролся», – пошутил Норрис о новом шраме, обращаясь в видео к своим фанатам.

Ландо Норрис о победе на домашнем этапе: «Это прекрасно. Главное – просто не ##########, это правило №1»

Что случилось на Гран-при Британии: крах Пиастри и Ферстаппена под дождем, сенсационный аутсайдер на подиуме

Фото: Motorsport Week

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
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