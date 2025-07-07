Норрис получил второй шрам на носу из-за свалившегося на него фотографа во время празднования победы
Пилот «Макларена» выиграл Гран-при Великобритании, после чего отправился поприветствовать домашние трибуны. В этот момент фотограф, находившийся на пит-уолл, потерял равновесие и свалился, в результате чего гонщика ударило по лицу своим же трофеем за первое место.
Фотограф немедленно извинился, а Ландо Норрис, хотя и испытывал видимый дискомфорт, избежал серьезных повреждений.
Позже выяснилось, что результатом инцидента стал второй шрам на носу Ландо. Британец получил первый во время тусовки в Амстердаме в прошлом году.
«Вот как я за вас боролся», – пошутил Норрис о новом шраме, обращаясь в видео к своим фанатам.
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Фото: Motorsport Week