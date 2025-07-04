Кристиан Хорнер: «Если возникнет необходимость, то не побоюсь взять пилота не из системы «Ред Булл»

В «Ред Булл» рассказали о планах по составу пилотов на сезон-2026.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что Юки Цуноде придется побороться за место в команде на следующий сезон.

«Очевидно, у нас в приоритете собственный пул талантов. Знаете, у Юки есть время до конца сезона, чтобы продемонстрировать, что он достоин сохранить место в болиде.

Изак [Аджар] отлично справляется, Лиам [Лоусон] тоже обретает хорошую форму. В рамках системы «Ред Булл» у нас есть таланты. Но, конечно, мы всегда открыты к пилотам извне.

Мы хотим, чтобы у нас по возможности был наилучший состав в следующем году. Несколько лет назад мы вышли за пределы собственного пула [в случае с Серхио Пересом]. Если мы почувствуем необходимость, то не побоимся сделать это снова», – сказал Хорнер.

Кристиан Хорнер: «Однажды Ферстаппена не будет в «Ред Булл», надо держать это в уме и вкладываться в будущее»

