Кристиан Хорнер: «Если возникнет необходимость, то не побоюсь взять пилота не из системы «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что Юки Цуноде придется побороться за место в команде на следующий сезон.
«Очевидно, у нас в приоритете собственный пул талантов. Знаете, у Юки есть время до конца сезона, чтобы продемонстрировать, что он достоин сохранить место в болиде.
Изак [Аджар] отлично справляется, Лиам [Лоусон] тоже обретает хорошую форму. В рамках системы «Ред Булл» у нас есть таланты. Но, конечно, мы всегда открыты к пилотам извне.
Мы хотим, чтобы у нас по возможности был наилучший состав в следующем году. Несколько лет назад мы вышли за пределы собственного пула [в случае с Серхио Пересом]. Если мы почувствуем необходимость, то не побоимся сделать это снова», – сказал Хорнер.
Кристиан Хорнер: «Однажды Ферстаппена не будет в «Ред Булл», надо держать это в уме и вкладываться в будущее»