Юки Цунода о 15-м времени: «У меня была только одна практика, нужно улучшить пару вещей в пилотаже и настройках»

Цунода объяснил отставание от Ферстаппена в тренировке.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 15-й результат во второй тренировке перед Гран-при Великобритании. Японец пропустил первую сессию свободных заездов – кокпит занял Арвид Линдблад . После обеда Цунода уступил Максу Ферстаппену 0,6 секунды.

«Уик-энд в Австрии был довольно хорошим, если честно, одним из лучших, что я проводил – до гонки, точнее, до квалификации. Так что темп появляется. Наверно, нужно поработать над тонкой настройкой.

У меня была только одна практика, так что нужно улучшить пару вещей в своем пилотаже и настройках. Просто оптимизировать», – заявил Юки.

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