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  • Гельмут Марко: «Ред Булл» планирует закончить сезон с Цунодой, никакой альтернативы нет»
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Гельмут Марко: «Ред Булл» планирует закончить сезон с Цунодой, никакой альтернативы нет»

«Ред Булл» пообещал не избавляться от Цуноды до конца года.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Юки Цунода будет выступать за австрийскую команду весь оставшийся сезон.

«План – закончить сезон с ним, в этом смысле ничего не поменялось. У нас нет никакой альтернативы.

Были обсуждения с ним, а также с его командой инженеров. В Шпильберге он оказался совершенно не в своей тарелке. Мы хотим помочь ему добиться стабильности и больше не будем настраивать машину так агрессивно под стиль Макса [Ферстаппена]. Это может ему помочь», – заявил Марко перед Гран-при Великобритании.

Журналист Бенсон: «Цунода пилотировал в Австрии так, будто был в «Ф-1» 5 минут, а не 5 лет. Карьера висит на волоске»

Юки Цунода об ухудшении результатов: «Я найду способ исправить ситуацию»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kleine Zeitung
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Гран-при Австрии
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