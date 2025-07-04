Гельмут Марко: «Ред Булл» планирует закончить сезон с Цунодой, никакой альтернативы нет»

«Ред Булл» пообещал не избавляться от Цуноды до конца года.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что Юки Цунода будет выступать за австрийскую команду весь оставшийся сезон.

«План – закончить сезон с ним, в этом смысле ничего не поменялось. У нас нет никакой альтернативы.

Были обсуждения с ним, а также с его командой инженеров. В Шпильберге он оказался совершенно не в своей тарелке. Мы хотим помочь ему добиться стабильности и больше не будем настраивать машину так агрессивно под стиль Макса [Ферстаппена]. Это может ему помочь», – заявил Марко перед Гран-при Великобритании .

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